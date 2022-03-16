Долетались на тот свет: сколько за сутки было уничтожено российской авиации в небе над Украиной

Долетались на тот свет: сколько за сутки было уничтожено российской авиации в небе над Украиной

Воздушные Силы ВСУ также разбили наземные скопления войск оккупантов.

За последние сутки в небе над Украиной военные сбили российские три самолета и один вертолет.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Какую военную технику и оружие уничтожила 15 марта противовоздушная оборона ВСУ:

три самолета (из них два истребителя бомбардировщика Су-34, третий не установлен),

три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня,

один вертолет,

две крылатые ракеты.

"Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары и по наземным целям. Группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации, под прикрытием истребителей совершила девять авианалетов на колонны вражеской техники и скопления войск рашистов", — говорится в сообщении.

Раньше сообщалось, что вблизи Харькова украинские защитники сбили один самолет российских оккупантов. Также опубликовали видео, как удалось уничтожить этот самолет.

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