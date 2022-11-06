"Долетались": украинские военные из стрелкового оружия сбили вражеский дрон (фото)

Дрон сбили на территории Миропольской громады.
В Сумской области в воскресенье, 6 ноября, украинские силы сбили беспилотник, запущенный россиянами.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Долетали. Минус еще один вражеский беспилотник. Сегодня его сбили бойцы Миропольского ДФТГ из стрелкового оружия", — говорится в сообщении.
Эту же информацию подтвердили в Оперативно-тактической группировке "Сумы". Там уточнили, что дрон сбили в Миропольской громаде силами одного из добровольческих формирований.
"6 ноября 2022 года, в полдень, силами одного из добровольческих формирований на территории Миропольской громады был сбит вражеский беспилотник", — сообщили в ОТУ "Сумы".
Напомним, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что украинские защитники сбили два вражеских беспилотника, которые запустили российские оккупанты.
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