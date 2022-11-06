Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
"Долетались": украинские военные из стрелкового оружия сбили вражеский дрон (фото)

"Долетались": украинские военные из стрелкового оружия сбили вражеский дрон (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
484
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Долетались": украинские военные из стрелкового оружия сбили вражеский дрон (фото)

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Дрон сбили на территории Миропольской громады.

В Сумской области в воскресенье, 6 ноября, украинские силы сбили беспилотник, запущенный россиянами.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Долетали. Минус еще один вражеский беспилотник. Сегодня его сбили бойцы Миропольского ДФТГ из стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

Эту же информацию подтвердили в Оперативно-тактической группировке "Сумы". Там уточнили, что дрон сбили в Миропольской громаде силами одного из добровольческих формирований.

"6 ноября 2022 года, в полдень, силами одного из добровольческих формирований на территории Миропольской громады был сбит вражеский беспилотник", — сообщили в ОТУ "Сумы".

Напомним, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что украинские защитники сбили два вражеских беспилотника, которые запустили российские оккупанты.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
484
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация