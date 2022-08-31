Долетался на украинской земле: ВСУ "приземлили" вражеский беспилотник в небе над Херсонщиной

Поздним вечером вторника, 30 августа, украинские военные сбили российский беспилотник, круживший в небе над Херсонской областью.

По предварительной информации, вероятнее всего, это был разведывательный летательный аппарат "Форпост", находящийся на вооружении в российской армии.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Около 22:00 часов, в небе над Херсонской областью, зенитно-ракетным подразделением воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник, предположительно "Форпост", — говорится в сообщении.

Напомним, продолжается второй день наступательных действий украинских сил на южном направлении . За ночь 30 августа ВСУ ликвидировали 159 оккупантов и 60 единиц вражеской техники. Кроме того, для закрепления результатов украинские защитники обстреляли три моста в Херсонской области.

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