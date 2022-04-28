Долетался: в Запорожье сбили российский "Орлан", корректировавший огонь

В Запорожской области украинские защитники сбили вражеский беспилотник "Орлан-10".
Он корректировал огонь артиллерии по позициям сил обороны и мирным селам Украины.
Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.
"На Запорожском направлении защитники одного из подразделений противоповеренной обороны сбили новейший российский беспилотник "Орлан-10", корректировавший огонь артиллерии. С его помощью враг вел разведку, чтобы обстреливать не только украинские позиции, но и мирные села по линии фронта", — говорится в сообщении.
Как отмечается, российский беспилотник летает со скоростью до 15 км и может находиться в воздухе до 18 часов.
Напомним, в среду, 27 апреля, на южном направлении Вооруженные Силы Украины отразили три вражеских атаки и уничтожили два склада боеприпасов российских оккупантов.
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