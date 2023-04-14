"Долго так продолжаться не будет": бывший боец "Айдара" рассказал, какую часть Бахмута контролируют ВСУ

Экс-командир роты батальона "Айдар" отметил, что еще два месяца назад ему казалось, что удержать Бахмут дольше недели нельзя.

Украинские военные сейчас контролируют около 20-25% территории Бахмута.

Об этом рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Radio NV.

"На сегодняшний день враг контролирует три четверти Бахмута. Где-то последняя четверть или даже одна пятая остаются под контролем наших сил. Это именно западная окраина города. С другой стороны, надо понимать, надо видеть Бахмут — это один район вот именно западный, но это именно район высотной застройки. И именно поэтому там удалось дольше закрепиться, чем в районах, где застройка была максимум пятиэтажной, а в значительной степени одноэтажной. В районе высоток наши закрепились и пока держатся", — сказал Дикий.

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Экс-командир роты батальона "Айдар" отметил, что еще два месяца назад ему казалось, что удержать Бахмут дольше недели нельзя.

"С того времени уже недели пять прошло. Ситуация там, конечно, крайне тяжелая, бои страшные. Бои вообще страшные, но там худшего типа бои, которые могут быть — это близкий контактный бой, когда пехота на пехоту, люди на людей. Как говорил один мой друг, который сейчас там, дай ему бог здоровья: вот только, говорит, что в штыкову еще не ходили... Реально доходило до того, что даже закидывали окна гранатами друг другу, когда один подъезд, например, был наш, а другой — орковский", — рассказал он.

Дикий подчеркнул, что "очень долго, так, как сейчас, продолжаться не будет": украинские бойцы вынуждены будут отойти на следующую линию обороны, или нужно будет отправить в Бахмут подкрепление и пытаться перейти в контрнаступление и отодвинуть врага хотя бы от одной из трасс.

"Там в первую очередь бой идет за логистику, именно за возможность подвозить туда БК, воду, еду, вывозить раненых и т.д. То есть или надо орков, скорее всего в районе Временного Яра, существенно подвинуть, или надо отходить", - подытожил он.

Напомним, украинские защитники продолжают удерживать Бахмут и уничтожать "элитные" войска россиян. В частности, речь идет о десантниках, которых бросили на усиление наемников ППК "Вагнер".

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