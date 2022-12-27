Долго жил в Киеве и сожалел о нападении РФ на Украину: из ФСБ выгнали генерала Черновольцева

В Россию отправили в отставку начальника научно-технической службы ФСБ генерал-полковника Эдуарда Черновольцева. Одной из возможных причин увольнения называют его недовольство из-за начала войны против Украины.

Об этом сообщил The Insider.

Известно, что в подчинении генерала Черновольцева находился 8-й Центр ФСБ (защита информации), Центр специальной техники ФСБ и Управление специальной связи ФСБ.

Также Черновольцев курировал НИИ-2 ФСБ, где в тайной лаборатории разрабатываются разные яды, сотрудники которого подозреваются в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

По официальной версии, Черновольцев был якобы отправлен на пенсию "по достижении пенсионного возраста", хотя, как отмечает издание, в таком случае обычно дают дослужить до 70 лет.

Как рассказал источник The Insider в ФСБ, в Кремле были крайне "недовольны участившимися утечками информационных баз данных", что позволило журналистам публиковать свои расследования, в том числе о приближенных Путина.

Другой сотрудник из ФСБ сообщил изданию, что проживший длительное время в Киеве Черновольцев "очень сожалел о начале специальной военной операции в Украине, и в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко".

Напомним, в России почти к двум годам приговорили военного, отказавшегося воевать против Украины.

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