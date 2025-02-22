Долгое пребывание на боевых позициях приводит к необходимости длительной реабилитации: Решетилова

Отсутствие ротации может отрицательно влиять на психическое состояние солдат, поскольку они часто получают пищу и медикаменты из-за дронов, а также переживают стресс от постоянной опасности.

Об этом рассказала Уполномоченная президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей военнослужащих Ольга Решетилова в интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Більшість випадків, коли мені телефонують і звертаються рідні, і кажуть, що він 90 днів на позиціях, 80, 60 — в більшості випадків евакуація цих людей з позицій для них створює загрозу. Тобто їм безпечніше залишатися на позиціях, і поки не зміниться бойова обстановка, їм краще бути там. Дуже часто ми отримуємо таку відповідь. Іноді ми отримуємо відповідь, що командиру просто немає ким міняти, і це теж правда, і нам треба це розуміти. Якщо ми не вирішимо питання з мобілізаційним ресурсом, на жаль, будуть такі ситуації. Але я, говорячи з командирами, я кажу, звичайно, що ці люди потребують реабілітації. Уявіть собі, коли ти пів року, навіть місяць, знаходишся без ротації, коли тобі воду, їжу скидає дрон, ліки скидають дронами. Вибачте, там можна здичавіти", — розповіла вона.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Решетилова отметила, что основная причина потерь армии — не сила врага, а нехватка военных. Она объясняла, что командиры на фронте сталкиваются с большим трудом из-за нехватки людей, из-за чего не могут удерживать позиции. В результате военные понесут потери из-за нехватки личного состава. В разговоре с командиром бригады она узнала, что тот заявил: "Хочу застрелиться", поскольку нет подкрепления.