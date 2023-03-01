"Долой РФ": жителей Днепра призывают подписать петицию об исключении России из ООН

В Днепре на многоэтажке, в которую попала российская ракета, появился баннер с призывом исключить Россию из ООН.

В Днепре на многоэтажке, в которую попала российская ракета, установили плакат с призывом исключить страну-агрессора Россию из ООН.

Соответствующие фотографии появились в соцсетях.

В Днепре на улице Набережной Победы на разрушенной российскими оккупантами многоэтажке установили плакат, на котором изображен QR-код с петицией исключить Россию из состава ООН.

Что известно о ракетном ударе по Днепру 14 января

Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре. Разрушен подъезд от второго до девятого этажей. Погибли 46 человек.

Уже 16 января СБУ обнародовала имена россиян, причастных к ракетному удару в Днепре. Согласно данным СБУ, это шесть российских военных.

Приказ обстрелять город отдал командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин. Кстати, он также отдавал приказ ударить по ТЦ в Кременчуге в июне прошлого года.

Также появилось сообщение об объявленной награде за информацию о пилоте, который управлял самолетом и произвел запуск ракеты. Позывной руководящего пилота 42492, пуск ракет был осуществлен из района города Курск, а приземлился самолет в Рязани.

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