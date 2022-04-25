Дольше ехали, чем воевали: в Киевской области ТРО ВСУ показала зачистку леса от остатков реактивной артиллерии террористов РФ из Бурятии (фото)

Дольше ехали, чем воевали: в Киевской области ТРО ВСУ показала зачистку леса от остатков реактивной артиллерии террористов РФ из Бурятии (фото)

Расстояние от военного городка в Кяхте до этих позиций в пригороде столицы составляет 6400 км.

Инженерная рота 112 бригады сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (Силы ТрО ВСУ) зачищает лес на Киевщине, где стояла реактивная артиллерия террористов РФ 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 69647).

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Расстояние от военного городка в Кяхте до этих позиций в пригороде столицы – 6400 км.

Фото: Андрей Ковалев, Nick Tymchenko

"Даже если преодолевать это расстояние легковым транспортом без остановок — дорога займет от 3 до 4 дней. Так что, видите ли, российские войска дольше ехали в Украину, чем успели здесь "повоевать", — написали в Минобороне.

Системами залпового огня подразделения РФ остелили гражданскую застройку мирных украинских сел и городков в Киевской области. Использовали они и запрещенные международными конвенциями кассетные боеприпасы.

"Да за все преступные действия позиции "боевых" бурят точными выстрелами уничтожила украинская реактивная артиллерия", — говорится в сообщении.

Разминирование украинских территорий продолжается. Работы еще слишком много, сообщают в Минобороне.

Украинские саперы предостерегают: будьте осмотрительны, российских "подарков" вокруг еще достаточно.

Напомним, саперы и криминалисты исследуют село в Киевской области, где прошла самая большая колонна оккупантов.

Читайте также: