"Должен был умереть": на фронте получил ранение украинский писатель

Боец сообщил, что жив, "хотя по всем законам физики и вероятности должен был умереть".

Украинский писатель и военный Станислав Асеев получил ранение на фронте и чуть не погиб.

Об этом он написал в Сети и добавил свое фото.

Асеев сообщил, что попал в больницу с сотрясением мозга.

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"Я жив, хотя по всем законам физики и вероятности должен был умереть. Позиции, к сожалению, утрачены. Сейчас я в больнице с сотрясением мозга", — говорится в сообщении бойца.

Он добавил, что в скором времени обратится к украинцам за помощью в связи с существенными материальными потерями его подразделения.

Напомним, во время войны на Донбассе тамошние боевики взяли тогда еще журналиста Асеева в плен, в котором удерживали 962 дня. Мужчина был освобожден из плена в декабре 2019 года.

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