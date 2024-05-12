"Должен стать для всей страны холодным душем": Жорин высказался о ситуации на Харьковщине

Экскомандир "Азова" затронул вопросы фортификаций и мобилизации.
Ситуация на севере Харькова должна стать для всей страны холодным душем и в вопросе фортификаций, и в вопросе мобилизации.
Такое мнение высказал экскомандир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин 12 мая.
Он заявил, что государство должно превратиться в тотальную машину сопротивления и все силы направить на фронт.
"Иначе не будет никакого "после победы", — добавил Жорин.
Тем временем в Харькове 12 мая был слышен взрыв, а в 22:54. стало известно о попадании в пригород. По словам мэра, оба прилета — в ближайшем пригороде.
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