"Должен стать для всей страны холодным душем": Жорин высказался о ситуации на Харьковщине

Ситуация на севере Харькова должна стать для всей страны холодным душем и в вопросе фортификаций, и в вопросе мобилизации.

Такое мнение высказал экскомандир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин 12 мая.

Он заявил, что государство должно превратиться в тотальную машину сопротивления и все силы направить на фронт.

"Иначе не будет никакого "после победы", — добавил Жорин.

Тем временем в Харькове 12 мая был слышен взрыв, а в 22:54. стало известно о попадании в пригород. По словам мэра, оба прилета — в ближайшем пригороде.

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