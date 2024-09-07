"Должна быть ответственность": Тимочко о нарушении сроков подготовки военнослужащих

Военнообязанные могут отправиться на фронт только после должной военной подготовки.
Каждая военная специальность нуждается в своей подготовке. Имеются четко определенные сроки.
Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал председатель совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко.
"Если это нарушение – должна быть ответственность. Конечно, такие вещи скрывать не нужно"
С другой стороны, продолжает он, не следует впадать в трагизм. Об общей непрофессионализме подготовки войска речь не идет.
"Мы говорим об частных случаях, которые не влияют и не изменяют основную систему подготовки военнослужащих"
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация проходит в соответствии с планом Генштаба ВСУ.
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