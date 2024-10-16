Должна быть слишком высокая цена для России: Подоляк пояснил, что предусматривает План победы

По словам советника главы ОПУ, Украина будет возвращать свои территории не только военным путем. Но "мирные формулы", которые до сих пор предлагали мировые политики, не сработают.

План победы, который Президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной Раде в среду, 16 октября, не предусматривает освобождения всех временно оккупированных территорий военным путем.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире программы "Тема с Мосейчук".

"Президент неоднократно об этом говорил – это не вопрос освобождения всех территорий военным путем. Это план принуждения России – создание условий, когда для России остается слишком высокая цена, чтобы продолжать оставаться на клочке украинской территории", – сказал Подоляк.

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Он отметил, что какие-либо "мирные формулы", предложенные ранее мировыми политиками, не сработают.

"Не существует никакой формулы Расмуссена или Киссинджера. Нет этих формул. И президент в своем выступлении достаточно четко это сказал. Как только Россия осталась на клочке украинской территории – все, у нас война не закончена. Она продолжается в разных форматах. А потом снова горячая фаза ", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время представления Плана победы в парламенте заявил, что страна-агрессор Россия должна проиграть захватническую войну, которую она начала в Украине. Замораживание войны или торговля территориями недопустимы.

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