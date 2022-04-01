"Должны были контролировать правительственный квартал": Арестович - о планах РФ в центре Киева в день вторжения

Оккупанты собирались полностью покорить Украину за 20 дней.
Советник главы офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российские войска уже в первый день полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, планировали установить контроль на центром Киева.
"Мы взяли документы у старших погибших российских офицеров - десантников и спецназа. Так вот, на 12 часов они должны уже были контролировать правительственный квартал в Киеве. На 12 часов 24 февраля. В день начала операции. У одного офицера он выставлял пропуск у Верховной Рады, у Кабмина, это сто метров между ними и так далее.
А вообще на последнее сопротивление на западе Украины 20-й день. Двадцать дней на подавление бункера с последним бандеровцем. Сегодня 37-й день и украинская авиация творит всякие чудеса", - сказал Арестович.
Читайте также:
"Нас там точно нет": Арестович прокомментировал пожар на нефтебазе в российском Белгороде
"Будет непросто": Арестович предупредил российских оккупантов, что в Мариуполе не стоит ждать успехов
Арестович объяснил, почему россиянам так важно контролировать Изюм