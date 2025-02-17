Должны были отправиться на фронт: в Воронеже уничтожены два вражеских комплекса РЭБ "Житель"

В ночь с 27 на 28 января в российском Воронеже уничтожены 2 дорогостоящих комплекса РЭБ Р-330Ж "Житель". Они были расположены на заводе "Протек", где их производят.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

В Воронеже уничтожены два российских комплекса РЭБ

"Комплексы РЭБ Р-330Ж россияне планировали отправить в зону боевых действий преступной войны против Украины, но пожар в Воронеже сожрал обоих "Жителей", – иронически отметили в ГУР.

Ранее бойцы ССО показали блестящую работу по врагу. Так, они уничтожили 23 российских военных в тылу врага.

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