Должны были ударить по "центрам принятия решений": в ВСУ рассказали, сколько в РФ осталось "Кинжалов"

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ракеты "Кинжал" в России были созданы для нанесения ударов по "центрам принятия решений", однако из-за отсутствия вооружения оккупанты начали использовать их для ударов по трансформаторам.

Об этом он сказал 12 марта в эфире телеканала FREEДОМ.

Игнат отметил, что в ВСУ пока нет систем ПВО, которые могли бы сбивать эти ракеты.

"Кинжал" — это аэробалистическая ракета. То есть ей не нужно подниматься самостоятельно вверх, тратить на это топливо. Кинжал в верхние слои атмосферы поднимает истребитель МиГ-31К, там разреженный воздух, что означает меньшее сопротивление для ракеты. Да, набирая огромную скорость, она летит вниз за баллистической траекторией. Это делает его неуязвимым для наших средств противовоздушной обороны. Сможет ли сбивать "Кинжал" зенитно-ракетный комплекс Patriot PAC-3? Нужно смотреть на практике", – сказал он.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ отметил, что эта ракета — это серьезное оружие, однако в РФ их есть не более 50 единиц.

"Они берегли их для крайних случаев поражения, например центра принятия решений и т.д. Но, как видим, одной из важных целей у них стали трансформаторы", — сказал военный.

Юрий Игнат подчеркнул, что обстрел Украины в ночь на 9 марта был исключительно с пропагандистской целью: показать россиянам и диктатору Путину, что "Украина снова горит".

Массированный ракетный обстрел Украины 9 марта

9 марта 2023 года российские террористы устроили массированный ракетный обстрел Украины. По территории нашего государства оккупанты запустили 81 ракету, среди которых были и редкие в РФ "Кинжалы".

Одна из ракет террористов упала на территории села в Золочевском районе Львовской области. На месте трагедии погибли 5 человек.

Также оккупанты обстреляли Киев, Харьков и другие регионы Украины. Поэтому в некоторых областях снова были проблемы с электричеством.

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