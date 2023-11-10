"Должны быть готовы к долгосрочной перспективе": генсек НАТО – о войне в Украине

Йенс Столтенберг подчеркнул, что только военная поддержка может гарантировать, что Украина останется суверенным и демократическим государством.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на прогресс Вооруженных сил Украины в борьбе с российскими войсками, но предупредил, что прогресс будет тяжелым.

Об этом пишет "Радио Свобода".



"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Войны по своей природе непредсказуемы. Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя", – сказал Столтенберг в интервью агентству DPA во время визита в Берлин.

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Генсек НАТО добавил, что только военная поддержка может гарантировать, что Украина останется суверенным и демократическим государством и убедит российского президента Владимира Путина, что он не сможет победить на поле боя.



По словам Столтенберга, было ясно, что контрнаступление будет нелегким.

"Мы знали, что Россия месяцами готовила оборонные линии — с минами, с танковыми окопами, с большим количеством оборонных позиций", — сказал он, добавив, украинцы "могли добиться успехов и освободить больше территории".

На днях президент Владимир Зеленский признал, что ситуация на поле боя остается очень сложной, но отметил, что не верит, что война зашла в "патовую ситуацию". Он подчеркнул, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока Россия полностью не уйдет с украинских территорий.

Статья Залужного

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал для британского издания The Economist статью "Современная позиционная война и как в ней победить", в которой он рассказал о ходе контрнаступления ВСУ, потребности в усилении мобилизации и рисках для обеих сторон.

ТСН.ua собрал главные тезисы, которые озвучил "железный" генерал в колонке для иностранного издания.

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