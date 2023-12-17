Должны быть на передовой, а не в Европе: Безуглая сделала заявление о мобилизации женщин (фото)

Марьяна Безуглая заявила, что выехавшие после начала вторжения РФ в Европу женщины должны также воевать.

Народная депутат от "Слуги народа" Марианна Безуглая сделала очередное заявление о мобилизации женщин в Украине, отметив, что женщины, выехавшие после начала полномасштабного вторжения России, должны также воевать на фронте, а не быть в Европе.

Об этом депутат написала в Facebook.

В новом сообщении Безуглая прокомментировала мобилизацию женщин.

"Кто-то не может уехать из страны и подлежит мобилизации, а кто-то ищет уже любовный интерес в Европе. Равенство прав!... И если придут женщины на небоевые должности, что тогда будет с тыловыми, которые так хорошо устроились уже два года. Неужели отправят в боевые подразделения? А как же кум, не поможет?... Я скажу больше, при введении военного учета женщин и мобилизации на небоевые должности, мы получаем шанс открытия границ для обоих полов", — говорится в ее сообщении.

В комментариях под постом под вопросом читательницы, будет ли прописано в законе, что женщины будут только в тыловых частях, Марьяна Безуглая ответила:

"Наши цветочки не рождены для трудностей, пусть все мужики тянут, нашим цветочкам Европы лучше", — прокомментировала депутат.

Комментарий в Facebook Марьяны Безуглой/ Фото: скриншот

Напомним, Безуглая придумала наказание для уклонистов, которые скрываются за границей – что предлагает.

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