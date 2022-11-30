"Должны быть уверены, что они победят": премьер Финляндии призвала увеличить помощь Украине

Она подчеркнула, что Украина нуждается в военной, финансовой и гуманитарной поддержке.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о необходимости увеличить помощь Украине, чтобы обеспечить победу в войне против России.

Об этом сообщает AP.

"Нам нужна жесткая сила, когда дело касается Украины. Им нужно оружие, им нужна финансовая поддержка, им нужна гуманитарная поддержка, и мы также должны убедиться, что всех убегающих из Украины беженцев принимают в Европу", — сказала Марин журналистам под время первого в истории визита финского премьер-министра в Новую Зеландию и Австралию.

По словам Марин, для Финляндии война имеет очень конкретное значение через 1300-километровую границу с Россией. Марин отметила, что ее страна уже передала Украине десять партий оружия.

"Мы должны быть уверены, что они победят", — резюмировала премьер.

Кроме того, премьер-министр Финляндии призвала западные страны обеспечить более "жестокие санкции против России", поскольку война коснулась всех, в том числе людей во всем мире, страдающих от роста цен на энергоносители.

Помощь от Финляндии Украине

Страны Запада активно оказывают Украине военную и гуманитарную помощь с начала полномасштабного вторжения России.

Так, на днях стало известно, что Финляндия передаст Украине пакет военной помощи – самый большой с начала войны. Этот пакет оборонной помощи от Финляндии будет уже десятым, который она предоставит изначально полномасштабное вторжение РФ. Общая стоимость всей предварительной помощи от Финляндии для Украины составляет 160,4 млн евро.

Глава Министерства обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна может начать тренировать украинских военных на своей территории.

Финляндия также готова принять зимой еще более 10 тысяч украинцев, которые будут вынуждены уехать из Украины из-за разрушения Россией критической инфраструктуры.

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