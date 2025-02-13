"Должны готовиться к затяжной войне": в 3-й ОШБ заявили об угрозах для Украины

Затяжная война – реальность, к которой должен подготовиться каждый украинец.

Украина должна готовиться к длительной войне, ведь существует угроза потери государственности, если общество не консолидируется.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Олег "Ромаха" Романов.

Еще во время предвыборной кампании и после победы Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может завершить войну через 24 часа. Однако, отвечая на вопрос о сокращении военной помощи, он дал неоднозначный ответ и обвинил Европу в недостаточной поддержке.

По мнению Романова, полагаться исключительно на Запад не стоит, потому что основная ответственность за оборону лежит на самих украинцах.

Также читайте В Кремле рассказали свою версию разговора Трампа с диктатором Путиным

Никто другой не наденет броню и не пойдет на передовую держать линию обороны. Мы должны работать как пчелы в сотах, чтобы сохранить этот рой и жить в Украине”, – подчеркнул он.

Ромаха считает, что если в Украину зайдут миротворческие миссии, то уже с первого дня это станет главной темой в западных медиа. Это может спровоцировать давление на Киев с требованием выведения украинских войск из занимаемых позиций. Он также отметил, что Америка еще не принимала участия в войнах такого масштаба, а значит, стратегия США в отношении Украины может меняться.

Несмотря на неопределенность с западной поддержкой, командир 3-й ОШБ отмечает, что Украина должна готовиться к затяжной войне.

“Наша главная цель – укреплять оборону, делать фронт более ровным и избегать ситуаций, когда отдельные участки остаются уязвимыми”, – пояснил он.

По мнению военного, только скоординированные усилия общества помогут избежать худшего сценария.

Напомним, по словам "Ромахи", РФ хочет владеть югом Украины. Там считают эти земли "своими", якобы по наследству после Российской империи.

Читайте также: