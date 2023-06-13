Должны ли ограниченно пригодные проходить ВЛК во время мобилизации: комментирует юрист

Если гражданин признан ограниченно пригодным, должен ли он повторно проходить военно-врачебную комиссию во время мобилизации

Как разъясняет адвокат Андрей Карпенко, повестки могут вручать всем военнообязанным мужчинам, и тем, кто имеет отсрочку, и людям с инвалидностью.

Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестки от территориального центра комплектования и социальной поддержки (военнокоматов) и быть направленными на прохождение обследования военно-врачебной комиссии (ВЛК).

По словам юриста, во время военного положения на повторную медкомиссию направляют даже прошедших ее планово незадолго до мобилизации. За это время могли измениться многие обстоятельства, и человек, ранее признаваемый пригодным, может, может иметь причины для отсрочки и наоборот.

"Если с момента последнего прохождения ВЛК прошло 12 месяцев, ТЦК должны назначить новую ВЛК для военнообязанного", — подчеркнул юрист.

Мобилизация в Украине 2023

Законодательством Украины установлены три категории непригодности к военной службе. Это ограниченно пригодны, непригодны к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодны в военное время, непригодны к военной службе с исключением из военного учета.

Вручение повестки непригодным к военной службе не означает, что после получения они будут мобилизованы.

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