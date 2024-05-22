Должны ли США позволить Украине бить американским оружием по России: жесткий ответ Джонсона

Запад предоставляет Украине оружие, но запрещает использовать его для ударов по территории России. Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Джонсон считает, что такая позиция "не слишком хороша" для Соединенных Штатов.

Такое мнение американский политик высказал в кулуарах Конгресса в ответ на вопрос корреспондентки издания "Голос Америки".

"Я считаю, что мы должны позволить Украине вести войну так, как она считает нужным. Украинцы должны иметь возможность дать отпор", – заявил Майк Джонсон.

Он добавил, что попытки правительства США контролировать военные решения Украины "на микроуровне" являются неправильной политикой, прежде всего, для Соединенных Штатов.

Напомним, Вашингтон не поощряет Киев наносить удары по территории РФ оружием США. Советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что политика администрации президента Джо Байдена не изменилась в этом вопросе.

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