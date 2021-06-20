"Должны назвать агрессором": Кравчук считает, что у Франции и Германии нет твердости в отношении РФ

Он призвал лидеров Франции и Германии потребовать от России уйти с Донбасса и Крыма.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент независимой Украины (1991-1993) Леонид Кравчук считает, что решение о присоединении США к Нормандскому формату может будет принято по итогам визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает "Дом".

По его словам, присоединение США к переговорам по Донбассу — "это будет очень большой шаг к урегулированию процесса".

Первый президент заявил, что ни разу не слышал от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, что Россия является агрессором.

"Нет, на мой взгляд, твердости, системности и последовательности со стороны Германии и Франции в том, чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится. А именно, что она агрессор, и что она — сторона конфликта. Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор — Россия, и что она должна уйти с Донбасса и оставить Крым. А это уже давно следовало бы сделать", — призвал Кравчук.

Напомним, 7 июня Джо Байден во время телефонного разговора с Зеленским пригласил украинского президента в Белый дом.

Впоследствии стало известно, что Зеленский встретится с Байденом ориентировочно в конце июля.

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