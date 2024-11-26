Сырский считает, что мы должны перехватывать инициативу и контратаковать – военный блогер

Сырский считает, что Победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский встретился с военными блогерами, чтобы обсудить общую ситуацию на фронте, грядущие изменения в структуре Вооруженных сил и кадровые вопросы.

Детали сообщил политолог, военный ВСУ Кирилл Сазонов в своем Telegram.

Сазонов рассказал, что общая ситуация на фронте сложная, особенно на Покровском и Кураховском направлениях. Военный отметил, что для Победы ВСУ следует перехватывать инициативу и контратаковать.

"Ситуация тяжелая. Но лучше, чем была неделю назад. Тогда она на самом деле была критической. Некоторые подразделения отходили, оставляли позиции, а закрыть было не кем. Действительно, кризисная ситуация. Но вопрос решен, резервы развернуты, планы противника сорваны. Позиция Александра Сырского: должны остановить противника. Но Победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. и контратаковать. И мы будем", – подчеркнул Сазонов.

По информации блоггера, на Покровском направлении соотношение сил противника к Силам обороны Украины составляет 5:1. Хотя российская сторона выполняет планы по мобилизации и привлечению новых контрактников, потери превысили все прогнозы, что привело к нехватке резервов и невозможности быстрого пополнения подразделений. Как следствие, бронемашины, ранее перевозившие 8–10 десантников, теперь транспортируют только троих. Командование врага не ожидало таких потерь и не имеет альтернативной тактики.

В ответ на эти вызовы структура Вооруженных сил будет изменяться. Отвергнуты слишком затратные и неэффективные варианты. Новая структура будет гибкой и адаптивной, что позволит эффективно управлять и устранить лишние звенья организации.

"Главное, что я хотел услышать – кадровые вопросы. Позиция генерала Сырского меня вполне устраивает. Он настроен на единый путь без вариантов. Расти в должностях и званиях должны те офицеры и сержанты, которые показали себя в боевых действиях. Не штурмами в лоб. Не работой по учебникам. А те, кто может придумать неожиданный для противника ход. Кто дает максимальный результат с наименьшими потерями личного состава. Поэтому расти должны боевые офицеры", – говорит Сазонов.

Напомним, что российским войскам удалось подойти к реке Оскол к югу от Купянска, и таким образом рассекти пополам плацдарм ВСУ. Задача врага – захватить город к новому году.