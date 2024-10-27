Должны "вернуть войну домой, в Россию": как украинские дроны меняют сценарий боевых действий

Ограничения на использование западного оружия остаются, но Киев использует дроны дальнего действия собственного производства, чтобы наносить России все более чувствительные удары.

Несколько раз за последние три месяца стаи из 150 украинских беспилотников пролетели на сотни километров вглубь России и наносили сокрушительные удары по ракетным складам, нефтебазам, военным аэродромам и оборонным заводам. Эти глубокие удары постепенно меняют ситуацию, которая в конце концов может заставить кремлевского диктатора сесть за стол переговоров.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Наша способность вернуть войну домой, в Россию, вот что коренным образом меняет ситуацию", — цитирует издание слова Зеленского, произнесенные после одной из таких атак БпЛА в сентябре.

После встречи с министром обороны США Ллойдом Остином на этой неделе Зеленский заявил, что Вашингтон готовит пакет помощи в 800 млн долларов для финансирования производства украинских дронов.

"Пока украинские дальнобойные удары, достигшие арктических берегов России на севере и граничащих с Казахстаном на востоке районов, наносились оружием отечественного производства. Кроме беспилотников, Киев также бил по территории РФ собственными крылатыми ракетами "Нептун", хотя и в значительно меньшемколичестве. А недавно Зеленский заявил, что Киев разработал баллистические ракеты, но, похоже, их еще не использовали", – пишет издание.

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Авторы статьи отмечают, что, несмотря на постоянные просьбы Украины дать ей разрешение на поражение военных целей на территории РФ, США и другие союзники Украины, согласились лишь на удары в приграничной зоне, откуда ведутся непосредственные артобстрелы украинских территорий. Так что бить ракетами ATACMS или Storm Shadow, например, по российским военным аэродромам, расположенным далеко от границы с Украиной, Силы обороны Украины до сих пор не имеют возможности.

Запад мотивирует свой отказ Киеву опасениями эскалации со стороны РФ, чем неоднократно угрожал Путин и его приспешники. На Западе считают, что ответ Кремля может включать в себя предоставление йеменским хуситам современных ракет, которыми те будут топить корабли в Красном море, или активизацию диверсионной деятельности в Европе.

WSJ отмечает, что хотя украинское собственное дальнобойное оружие не такое мощное или быстрое, как ATACMS или Storm Shadow, его радиус действия и мощность неуклонно растут, что превращает его из неудобства в стратегический рычаг в войне. Такое развитие событий является серьезным сдвигом.по сравнению с первым годом войны, когда Россия наносила удары по военным и гражданским целям по всей Украине с помощью беспилотников и ракет и не боялась, что получит ответные удары по собственной территории.

"Когда только Россия имела возможность глубоко поразить материально-техническую и военную инфраструктуру, тогда как Украина была ограничена лишь поражением целей на линии фронта, это было огромной асимметрией в пользу России. Поэтому сейчас мы демонстрируем свои возможности достаточно эффективными ударами. Динамика идет в нашу пользу., потому что наносящий удары держит инициативу, а России трудно защищать свою огромную территорию", – объяснил научный сотрудник киевского Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

В последнее время как на Украине, так и на Западе растет уверенность, что войну невозможно выиграть только на территории Украины. Для ее окончания Россия должна не только нести большие потери на поле боя, но еще и получить гораздо больше ущерба в экономике и внутренней военной инфраструктуре.

"Война на истощение на Юге и Востоке – это не та война, которую в долгосрочной перспективе Украина может вести и выиграть. Поэтому они должны выяснить, как заставить Путина изменить планы", – заявил член Конгресса США Джейсон Кроу.

Кроу, являющийся ветераном армии США, выступает за снятие ограничений на использование Украиной западного оружия. WSJ обращает внимание, что такую позицию занимают многие американские законодатели от обеих партий.

По словам Кроу, Украина имеет право защищать себя, и для этого она должна иметь возможность бить по военным объектам, которые Россия использует для ударов по гражданскому населению Украины.

Член Комитета Сената по делам вооруженных сил Роджер Викер недавно отправил письмо президенту США Джо Байдену, в котором заявил, что "Вашингтон задавил военные возможности Украины". Он предлагает изменить принцип ограничений на использование дальнобойных ракет Украиной и основывать его "на типах целей, а не расстояния от границы, которую Россия даже не признает".

Хотя с начала полномасштабного вторжения многие угрозы России оказались блефом, ее заявления о "красных линиях" относительно ударов по России западными ракетами дальнего радиуса действия на Западе считают единственной реальной угрозой.

На этой неделе министр обороны США Ллойд Остин заявил, что, по его мнению, удары ATACMS по территории России не изменят ход войны, поскольку военную авиацию, запускающую КАБы по Украине, уже перевели на другие аэродромы, находящиеся за пределами досягаемости американских ракет. При этом он высоко оценил возможности и эффективность украинских БпЛА.

Издание отмечает, что Украина уже достигла взаимного сдерживания с Россией в морской сфере посредством дальних ударов. Атаки ВСУ на Черноморский флот РФ и удары морских дронов по Новороссийску привели к "неофициальным договоренностям", позволившим вновь открыть порт Одессы для международного судоходства. Усилия по сдерживанию российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины также набирают силу после систематических украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и несколько крупных российских электростанций в начале этого года.

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После недавней волны украинских атак на аэродромы, склады оружия и запасы горючего внимание Киева приковано к российскому оборонному комплексу. В последние недели были атакованы несколько оборонных заводов.

Но Украина пока воздерживается от поражения явно гражданских целей, даже тех, которые позволяют стране-агрессору финансировать свою захватническую войну. В частности, Киев не наносит ударов по объектам экспорта сырой нефти, хотя значительная часть этого экспорта проходит через Черное море и находится в пределах легкой досягаемости.

Как пишет WSJ, такая сдержанность частично является результатом беспокойства Вашингтона относительно резкого роста цен на нефть, особенно накануне выборов 5 ноября. Однако если Украина ощутит большее давление на поле боя в ближайшие месяцы, "эти перчатки могут снять".

По словам украинского активиста Сергея Стерненко, санкции Запада по экспорту российской нефти не выполняются должным образом, а продажа нефти таким странам как Индия обеспечивает Путина критически важными средствами для ведения войны.

"Это война на выживание для Украины. Мы должны уничтожить все, что помогает врагу продолжать войну против Украины", — подчеркнул Стерненко.

Напомним, украинские разработчики говорят, совсем скоро у Украины появится свой беспилотник, который будет перехватывать российские "шахеды". Новый дрон, разработанный украинской группой "Дикие шершни", способен летать со скоростью более 160 км/ч, подниматься на высоту около 3 км, а также имеет систему наведения на цель с искусственным интеллектом.

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