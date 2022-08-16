"Должны выдержать все и добыть в борьбе жизнь": Зеленский сообщил об атаках на мирные города и тяжелых боях на Донбассе

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы российскими войсками мирных городов Украины и сообщил о постоянных мощных атаках на Донбассе.

Глава государства убежден, что Украина победит в войне.

Об этом он сказал в видеообращении 16 августа.

"Российская армия в эти сутки продолжила совершенно бессмысленные жестокие обстрелы городов Запорожской области и Днепропетровщины – Орехов, Никополь... К сожалению, есть раненые, к сожалению, есть жертвы. Продолжаются обстрелы Харькова, приграничных районов. Но все это ничего не даст оккупантам и не сломит наше сопротивление", — подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что украинские герои отбивают постоянные и мощные атаки на Донбассе. Оккупанты применяют там все: авиацию, ракеты, фосфорные бомбы, артиллерию. Идут очень жестокие бои.

"Мы должны пройти через это, выдержать все и добыть в борьбе жизнь. Украина должна победить, и это будет", – заверил президент.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что вызывает обеспокоенность расположение ракетных систем вдоль госграницы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме "Зябровка".

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