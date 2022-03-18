Дом, школа, детский сад: разрушения от сбитой на киевском Подоле ракеты (фото)

В одном из районов Киева обломки сбитой ракеты нанесли серьезные повреждения жилым домам и общественным зданиям.
Сегодня, 18 марта, рано утром российские оккупанты обстреляли Подольский район Киева. В результате, по словам мэра Киева Виталия Кличко, пострадали 6 многоквартирных домов, магазины, школа и детский садик.
Погиб 1 человек, 19 получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших - четверо детей.
На месте падения ракеты были масштабные возгорания, которые удалось потушить.
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