"Дом скоро утонет в дерьме": в Мариуполе людей заливает канализационными отходами (видео, фото)

Во временно оккупированном Мариуполе продолжается коммунальный кризис. Постоянные порывы, отключение воды и электричества – все это чувствуют жители города.

Об этом сообщает действующий Мариупольский городской совет.

Так, дом по улице Пилипа Орлика, 112, уже месяц, как заливает канализационными отходами.

Жители жалуются, что из подвала идет ужасная вонь, невозможно открыть окна. А вот "власть" бездействует.

В Мариуполе дом заливает канализационными отходами / Фото: Мариупольский горсовет

"Заявку в ЖЭК подали, но пока реакции нет, дом скоро утонет в дерьме", — пишут жители.

Проблема затопления подвалов в городе особенно острой стала во время "отопительного сезона", к которому оккупанты не смогли подготовить коммунальные сети.

Пострадали уже даже "новостройки" захватчиков. Фейковой администрации Мариуполя не хватает ни техники, ни людей на коммунальных предприятиях.

Напомним, в Мариуполе хотят создать "аллею убийц" – что известно.

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