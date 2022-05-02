Дом-теремок: семья из Буковины приютила в своем доме более 200 переселенцев

Чтобы принять сотням людей, наскоро доделали ремонт и обустроили спальные места.

Людям, которые бежали из-под обстрелов, дают не только крышу над головой, но и устраивают им праздники, уже даже устроили здесь свадьбу, значится в ТСН.

«В этот дом вообще планировали заезжать только через полтора месяца. Эта комната – должна быть родителей, эта – младшей сестры, а эта маленькая – моя», — показывает дом хозяйка.

Но сейчас здесь живет не буковинская семья, а те, чьи дома оказались под обстрелами. К примеру, Екатерина из Чернигова, которую из-под обстрелов практически насильно вывезли родственники ее парня. Сразу после этого в ее дом прилетел снаряд. У нее сгорело все, что готовила для новой жизни – Екатерина как раз собиралась выходить замуж и сделала с женихом ремонт.

Таких историй у жильцов этого дома немало – с февраля здесь нашли убежище уже более 250 семей. С началом войны здание, которое по кирпичу строили годами, владельцы быстро доремонтировали и обустроили здесь десятки спальных мест. «Мне звонит подруга из Харькова, я сама учусь в Харькове, и говорит: «Нас 13. Можно у вас переночевать?». Звоню родителям, спрашиваю, те говорят ок, постелим», – рассказывает Настя.

Кроме крыши над головой еще и угощение от Настиной бабушки – Зои, а все расходы взяли на себя родители Насти. «Я уже больше 6 лет свою маму не видела. Она уехала за границу для того, чтобы построить этот дом. 2 марта она должна была вернуться, но началась война», – рассказывает девушка.

Каждому в этом доме пытаются устроить праздник, чтобы не разрушать планы пары из Чернигова им тайком организовали свадьбу. «Целое событие – платье, каблуки, букет, нам сделали банкет. Все были так положительны, все приходили на церемонию, нам дарили цветы, здесь люди очень добрые, очень теплые», — рассказывает Катя.

А сейчас здесь празднуют 15-летие Милены из Донбасса. У девушки только одно желание, чтобы закончилась война, и мы все вернулись домой.

Читайте также:

Медсестра из Лисичанска, которая на растяжке потеряла обе ноги, не потеряла сознание и координировала свое спасение

Херсон вернулся в 90-е: нелегальные товары из багажников, а мобильная связь и Интернет едва теплятся

Из-за обстрела Одессы погиб 13-летний ребенок, еще один — травмирован