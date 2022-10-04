Дом-термос за три дня: на Черниговщине устанавливают уникальное жилье для пострадавших от войны

За такими модульными решениями уже выстроилась большая очередь, ведь только в Черниговской области россияне уничтожили более трех тысяч частных домов.

В Черниговской области начали возводить модульное жилье украинского производства. Домики приспособлены к комфортной жизни в любое время года, подключены к коммуникациям, имеют мебель и бытовую технику, говорится в ТСН.

Для семьи Пилипенко новое жилье было крайне необходимо, потому что их дом танками и ракетами разрушили российские оккупанты. Все, что осталось от двухэтажного дома – полуразрушенный фундамент и куча мусора. Сын, зять и беременная дочь от обстрелов рашистов прятались в подвале и смогли выбраться из-под завалов за несколько минут до полного обвала стен и перекрытия. "Наш дом просто обстреляли танки. Потом они говорили, почему вы живете лучше, чем мы", — говорит жительница села Ивановка Алла.

Сначала под обстрелами, затем месяц в оккупации вместе с мамой пережила и крошечная Мирослава, которой всего два месяца. Мамины стрессы не обошлись без последствий, сейчас девочке приходится принимать сильнодействующее лекарство.

Мирослава вместе с семьей скитаются по соседям, живут где придется и ищут, где бы пережить зиму. Об их беде узнали супруги пенсионеров из Британии и дарят 20 тысяч долларов для модульного дома, который украинские строители построили за три дня. В нем две спальни, санузел, кухня – 40 квадратных метров жилья заставлены мебелью и бытовой техникой. К зданию подведен свет, вода и канализация, отапливается электрическими конвекторами.

"Толщина стен дома 200 мм, поэтому он как термос. Сам каркас собирается за 5 часов, нам нужно три дня, чтобы подключить к сетям, сделать меблировку, расставить технику, сделать уборку", – говорит руководитель компании по строительству модульных домов Мария Шиян.

За такими модульными решениями уже выстроилась большая очередь, ведь только в Черниговской области россияне уничтожили более трех тысяч частных домов.

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