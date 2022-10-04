Дом взорвали, женщину похитили: на Херсонщине оккупанты расправились с супругами, которые поддерживают Украину

Российские оккупанты продолжают совершать террор на оккупированных территориях Украины.
В Скадовском районе российские захватчики устроили расправу над супругами: дом семьи взорвали, мужа избили, а жену похитили.
Об этом сообщает ОК "Юг".
"В Скадовском районе оккупанты устроили пытки супругов за проукраинскую позицию. Мужчину избили, жену похитили и вывезли в неизвестном направлении, дом взорвали", — говорится в сообщении.
Также во временно оккупированных городах, в частности, в Херсоне и Голой Пристани продолжается мародерство: у местных отбирают автомобили, жилье и документы на право собственности.
Напомним, в российском городе Одинцово разгорелась семейная драма. Российский Ванька пошел воевать в Украину, а когда вернулся домой, узнал, что его жена в роддоме. Подсчитав дни, он понял, что ребенок не его.
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