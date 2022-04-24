Дома людей на Луганщине под огнем россиян: оккупанты за сутки убили 6 человек, еще двое ранены (фото)

Российская армия накануне 12 раз обстреляла Луганскую область, в результате чего погибли шесть человек и ранены еще двое.

Россияне 12 раз обстреливали мирные дома жителей Луганщины 23 апреля.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Гайдай.

Под огнем оккупантов оказались Горное, Золотое, Лисичанск, Северодонецк. Шесть человек погибли после вчерашней артиллерийской атаки по городам Горный и Золотой. Еще два человека тяжело ранены.

Также в Лисичанске еще утром загорелась многоэтажка, в Рубежном ночью пламенем охватило частное здание.

В Северодонецке разрушения получили сразу пять домов, четыре из которых расположены рядом, а также здание национальной полиции.

Кроме того, стало известно о двух жертвах, у которых россияне унесли жизни – несколько дней назад вражеский снаряд попал в дом в Попасной. Под завалами оказались две женщины, которых, к сожалению, не удалось спасти.

Также 23 апреля в Рубежном спасатели эвакуировали из-под обстрелов троих человек.

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