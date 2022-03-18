Дома, мосты, дороги и аэропорты: эксперты подсчитали ущерб от разрушенной инфраструктуры Украины

По сравнению с предварительной оценкой, обнародованной 10 марта, объем потерь вырос на 330 млрд грн, или на 8,3 млрд дол.

По состоянию на 17 марта ущерб нанесенный инфраструктуре Украины в войне, которую начала Россия, составил 1,8 трлн гривен или 62,6 млрд дол.

Об этом сообщает первая заместитель директора Prozorro.Продажи и руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления в Киевской школе экономики (KSE) Дарина Рябкова.

"По состоянию на 17 марта эта сумма составляет 1,8 трлн гривен или $62,7 млрд. По сравнению с предварительной оценкой, обнародованной 10 марта, объем потерь вырос на 330 млрд грн, или на $8,4 млрд", — пишет эксперт.

Таким образом, по расчетам KSE, с начала военной агрессии России, с 24 февраля, в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 образовательных учреждений, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и 6 ТЭС/ГЭС и т.д. Кроме того, повреждены или разрушены более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушены/выведены из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и т.д.

Фото: darina.marchak/facebook

Отмечается, что присоединиться к работе по сбору информации и данных может каждый гражданин. Для этого все ставшие свидетелями разрушений могут добавить данные о повреждениях зданий, предприятий, дорог, других объектов на специальный портал damaged.in.ua, который запустили при поддержке Минэкономики и Офиса президента. За первую неделю работы сайта граждане уже подали более 430 описаний о повреждениях.

Расчеты построены на анализе нескольких тысяч публичных сообщений от граждан, правительства, местных органов власти по потере и повреждениям по всей стране. Данные оценки не являются исчерпывающими: информация о многочисленных повреждениях и разрушениях может отсутствовать из-за отсутствия возможности у граждан, местных и государственных органов власти оперативно фиксировать нанесенные повреждения в разрезе каждого города и населенного пункта.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 23-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 18 марта от рук россиян погибли уже 109 детей.

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