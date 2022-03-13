"Дома у нее - дети, могла быть счастливая жизнь": в Днепре врачи спасают "тяжелую" женщину с многочисленными травмами

"Дома у нее - дети, могла быть счастливая жизнь": в Днепре врачи спасают "тяжелую" женщину с многочисленными травмами

Металлические обломки взрывчатки застряли у женщины в голове, шее и плече, разбили бедро на несколько частей и правую руку.

В Днепре врачи спасают 43-летнюю Юлию, которая из-за войны России против Украины получила тяжелые минно-взрывные травмы.

Об этом рассказал генеральный директор областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

"Дома у нее дети. А могла быть красивая и счастливая жизнь впереди. Война сделала свои коррективы", — написал он.

Металлические обломки взрывчатки застряли у женщины в голове, шее и плече, размозжили бедро на несколько частей и правую руку. Шансы на спасение возможны только через ампутацию. У пострадавшей также критическая почечная недостаточность.

"К Юлии сегодня приехал муж, тоже военный. Так переживал за жену, что даже не обратил внимания на собственное ранение. После осмотра врачей также госпитализирован. Сила любви", — рассказал врач Александр Толубаев.

Читайте также: