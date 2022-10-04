Дома уничтожены под фундаменты: враг истребляет села Николаевской области, из которых их вытесняют

В прифронтовом селе Николаевской области раздают помощь тем, кто остался жить под обстрелами, очень быстро и по буханке на человека, говорится в ТСН.

В разбитых селах на линии фронта еще остаются люди, которые планируют зимовать в своих потрошеных обстрелами домах. Как только фронт идет немного вперед, к своим разбитые дворы возвращаются и те, кто бежал от войны. Но опасность остается максимальной. Снарядами и минами оккупанты равняют села на этом направлении, потому что не могут остановить движение наших войск, поэтому месть сгоняют на мирных жителях.

"В зависимости от удаленности фронта, там, где на нуле, уничтожены почти 70%, людям некуда будет возвращаться. Дома уничтожены вообще под фундаменты", — рассказывает военный, который с собратьями выгоняют врага.

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Небольшими группами украинские воины выходят на линию и уничтожают вражескую технику и российских десантников. Машины буквально под огнем вражеской артиллерии маневрируют в открытом поле. Боевой опыт эти ребята добывают в боях с оккупантами. Они говорят, что труднее всего терять друзей, с которыми пришел на фронт и с которыми делился последним в окопах.

"Трудно привыкать, когда над тобой что-то прилетает, или возле тебя. Трудно видеть, когда собратьев вывозят, с какими вчера общался. Узнаю, что ранен или нет уже — это тяжело воспринимать", — говорят бойцы.

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