Дома в Крыму и Киеве, автомобили и акции: у жены Медведчука арестовали имущество на более чем 5 миллиардов

В Украине арестовали имущество супруги Медведчука Оксаны Марченко. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний. Аресты также наложены на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей.

"Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Среди них – киевские компании Терра-Инвест, Укркапитал и Спорт-Тур, которые жена Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины. Именно они основали фирму по законам России, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета росгвардии и МВС России в оккупированном Крыму, а также платила «налоги» в российский бюджет", — рассказали в СБУ.

Напомним, что Медведчук подал в суд против ВР из-за того, что его лишили депутатского мандата.

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