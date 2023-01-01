Дома в огне: оккупанты били по мирному населению городов и сел Харьковщины (фото)

К счастью, люди не пострадали.

Российские оккупанты 31 декабря наносили удары по мирному населению городов и сел Харьковщины из минометов и артиллерии. Есть повреждения гражданских построек.

Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

По его данным, под огнем находились Купянск, Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

В Купянске в результате вражеских обстрелов повреждены хозяйственные постройки, произошли масштабные пожары.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, за сутки пострадавших, к счастью, не было.

Кроме того, в области продолжаются работы с разминирования. За прошедшие сутки пиротехники обезвредили 80 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения Силы обороны Украины ведут бои с врагом, ежедневно нанося оккупантам новые потери. Украина победит!", — пишет Синегубов.

Напомним, в Генштабе заявили, что в Харьковской области враг усилил контрразведывательные меры. Армия РФ осуществляет розыск проукраински настроенного населения.

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