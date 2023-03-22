Дома все еще тлеют: все подробности ракетного удара России по многоэтажкам в Запорожье (жуткие фото и видео)

В настоящее время известно о 25 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет). Один человек погиб.

Около полудня 22 марта Россия атаковала Запорожье. Целями стали обычные жилые многоэтажки. В результате атаки россиян пострадали, среди которых двое детей, и известно об одной жертве. В настоящее время идет спасательно-поисковая операция.

Все, что известно о террористической атаке страны-агрессорки в Запорожье – читайте в материале ТСН.ua.

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Россия нанесла удар ракетемы

В Запорожье в среду, 22 марта, во время воздушной тревоги раздались взрывы. По словам очевидцев, их было несколько. Это впоследствии подтвердили власти. После этого в Сети начали публиковать кадры с места прилета. На фото и видео видно, как горели несколько этажей, а над домами взвился густой дым.

В 12:00 руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российские оккупанты обстреливают Запорожье ракетами. Он сообщил, что под вражеским ударом – жилые дома, а также остров Хортица.

Реакция Зеленского

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на террор россиян и показал видео момента попадания снаряда в здание. Также он призвал мир к большему "единству и решительности, чтобы поскорее победить российский террор и защитить жизнь украинцев".

"Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей. Это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где угодно еще" в Европе или мире. Надо больше единства и решительности мира, чтобы поскорее победить российский террор и защитить жизнь", — подчеркнул Владимир Зеленский.

В результате удара много пострадавших и известно об одной жертве

В горсовете уточнили, что во время атаки российских преступников пострадали два девятиэтажных дома. В результате ракетного удара, по предварительным данным, пострадали 18 человек, среди которых дети 7 и 9 лет. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"В настоящее время известно о 18 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет). 11 взрослых госпитализированы (из них четверо находятся в тяжелом состоянии, семеро – в среднем). Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. Детей сейчас везут в медицинские учреждения", — написал в 13:45 секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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В 13:58 Куртев уточнил, что пострадали 25 человек, из них 3 — в тяжелом состоянии. К сожалению, один человек погиб.

"К сожалению, один пострадавший человек, находившийся в тяжелом состоянии, погиб. По обновленной информации, сейчас в больницах находится 25 человек. 3 человека — в тяжелом состоянии, 19 — в среднем, 3 — в легком (из них двое детей)", – добавил он.

На месте работают спасатели ГСЧС и городской аварийно-спасательной службы, медики, психологи, работники соцзащиты, волонтеры, городская ассоциация шелтеров.

Оккупанты атаковали город шестью ракетами

Впоследствии глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что Россия выпустила по городу шесть ракет, одна из которых попала в цель. Он подтвердил, что одна из российских ракет попала в крышу дома, но не взорвалась.

"На данный момент происходила эвакуация из двух пострадавших домов. Людей строят эвакуировать в коммунальные предприятия, общежития, а также подготовленные номера в гостиничных комплексах. Развернутый штаб, пострадавшие могут обратиться за помощью туда.

В поврежденной многоэтажке в Запорожье началась утечка газа

Как сообщила корреспондентка ТСН с места происшествия, в соседнем многоэтажном доме, который также получил повреждения в результате удара, произошла утечка газа. На место были вызваны соответствующие службы. По обновленной информации, умер 1 человек (4 человека в тяжелом состоянии), трое детей пострадали (у одного отравления угарным газом).

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