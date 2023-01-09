Дома зрешетило, дворы в обломках: россияне массировано ракетами накрыли Донецкую область (фото последствий)

Российские войска 9 января ударили по Константиновке и Кураховке Донецкой области. В результате атаки по меньшей мере 2 гражданских ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

По его данным, в Константиновке потерпел удар российской армии промышленный объект.

Также под массированный обстрел попала Кураховка — по меньшей мере 2 гражданских ранены, повреждены более 20 домов.

"Россияне целенаправленно уничтожают гражданский и промышленный потенциал области. Это и есть их настоящее намерение — уничтожить всех и все на нашей земле. Но мы выстоим и все отстроим — лучше, чем было!", — добавил Кириленко.

Напомним, 8 января Павел Кириленко сообщал, что за сутки оккупанты наносили ракетные удары по Краматорску, по Константиновке, по Кураховке, Волчанке. В течение ночи продолжались артобстрелы Марьинки, а к утру обстрела из Градов подверглась Авдеевка.

По его данным, в Бахмуте и Соледаре погибли люди. Еще два человека в области за вчера были ранены.

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