Домашние лисы, игуаны, удавы и котики: украинцы за время войны поездами "Укрзализныци" эвакуировали более 100 тысяч животных

Домашние лисы, игуаны, удавы и котики: украинцы за время войны поездами "Укрзализныци" эвакуировали более 100 тысяч животных

В Украине за время войны поездами "Укрзализныци" эвакуировали 102 500 животных.

Больше всего перевозят кошек и собак.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Среди животных, которых эвакуировали с горячих точек Украины, были домашние лисы и свинки, игуаны, удавы, еноты, хорьки и норки, утята, улитки, ракушки и разнообразные аквариумные рыбки, а также ласки.

“Украинцы не оставляют тех, кого любят. Железнодорожникам хорошо известен случай эвакуации мариупольской семьи с 5 детьми и 9 собаками в начале марта. Напоминаем, что перевозка животных эвакуационными поездами бесплатна, а для регулярных рейсов просим оформить багажную квитанцию в кассе и прихватить с собой документы на маленького друга”, — рассказали в пресс-службе “Укрзализныци”.

Укрзализныця

Напомним, что Путин 9 мая может объявить об аннексии четырех областей Украины.

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