Домой из плена РФ вернулись азовцы: медик Асан и военный Федосюк "Процесс"

Среди освобожденных 31 декабря из плена РФ 140 украинских защитников представитель коренного крымскотатарского народа, парамедик из "Азовстали" азовец Асан Исенаджиев, а также военнослужащий полка "Азов" Арсений Федосюк "Процесс".

Об освобождении Асана Исенаджиева сообщила постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева сообщила на своей странице в Facebook.

"Отважный украинский воин, представитель коренного крымскотатарского народа, парамедик из "Азовстали" Асан Исенаджиев вернулся домой из вражеского плена! С первого дня полномасштабного вторжения он спасал жизнь наших граждан — военных и гражданских", — написала она.

Стоит отметить, что в апреле фото его окровавленных рук довело украинцев до слез. На кадре, которым медик поделился в своем Instagram, изображены его окровавленные руки в перчатках, которые он сложил в форме сердца. "Передайте моей маме слова – я увидел столько боли, но не сломаюсь никогда", — подписал снимок Асан Исенаджиев.

Фото: instagram.com/dr.livese

Из плена освобожден и Арсений Федосюк. Об этом сообщила родственница его жены Юлии, которая ездила к Папе Римскому и в США, а также Сергей Квит, глава Киево-Могилянской академии, где учился защитник Мариуполя.

Последний обмен пленными в 2022 году

Напомним, 31 декабря Украина вернула из российского плена 140 защитников. Это – защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРо из Славутича и бойцы из Бахмутского направления.

Также читайте У Зеленского назвали количество украинских военных, которые сейчас находятся в плену

21 сентября, в рамках обмена пленными были освобождены командир полка "Азов" Денис "Редис" Прокопенко, его заместитель Святослав "Калина" Паламарь и командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей "Волына" Волынский. По условиям обмена сейчас они находятся в Турции.

В сентябре из российского плена также освободили самого младшего защитника "Азовстали" — 19-летнего парамедика Назария Гринцевича с позывным "Гринка".

Читайте также: