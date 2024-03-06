Домой не отпустят: гауляйтер рассказал, как РФ собирается использовать украинских пленных

РФ будет заставлять укранских пленных воевать против своих, строить укрепления и восстанавливать разрушенные оккупантами города.

Коллаборант и гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Кремль не будет отдавать Украине пленных, а собирается принуждать их к участию в боевых действиях на стороне РФ.

Об этом коллаборант заявил в одном из интервью российским пропагандистам, на которое обратил внимание журналист Денис Казанский.

Также читайте Военнопленного заставляли часами стоять в камере и петь российский гимн

"В плену находится около 25 тыс. украинских военных (такая цифра не подтверждена украинской стороной. – Ред.). Эти 25 тыс. сегодня для нас вызывают вопрос – что с ними делать. Возвращать их мы не намерены и хотели бы использовать или в военных целях или в мирных целях", – заявив Балицкий.

Гауляйтер утверждает, что якобы на Донбассе оккупанты уже сформировали с украинских пленных так называемый "батальон имени Богдана Хмельницкого", который "прошел боевое слаживание". Балицкий заявил, что это формирование уже воюет на фронте.

По его словами, пленных украинцев будут заставлять не только воевать против своих, но и строить россиянам укрепления на фронте и восстанавливать разрушенные Россией города.

"Также мы двигаемся в направлении того, чтобы задействовать украинских военнопленных на линию боевого столкновения. Мы ищем пути, как их задействовать не только в боевых действиях, но и в стоительстве военных объектов, на восстановительных работах. Чтобы они восстанавливали "матушку-Россию" на "новых территориях" (оккупированной части Украины. – Ред.), то что сами разрушили. Отправляя их назад, им снова дают в руки оружие, они воюют против нас и наносят нам ущерб", – цинично заявил коллаборант, который ранее даже был народным депутатом Украины.

Журналист Казанский подчеркнул, что это заявление Балицкого – открытое признание в военных преступлениях и нарушении Женевской конвенции.

"И очередное доказательство того, что против Украины воюют нелюди, у которых нет никаких понятий о чести", – подытожил Казанский.

Напомним, в октябре 2023 года Институт изучения войны (ISW) сообщал, что россияне, вероятно, заставили украинских военнопленных присоединиться к "формированию", которое будет воевать против Украины.

Читайте также: