Домой вернулись 14 украинских защитников: появилось видео, как происходил обмен

14 украинских защитников вернулись домой.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными 6 сентября опубликовали видео, как происходил обмен.

"Очередной обмен состоялся 2 сентября 2022 года. Из плена освобождены 14 украинских Защитников. Вот как события выглядели от первого лица. Украина делает все возможное, чтобы освободить наших Защитников. Все должны вернуться домой", — говорится в сообщении к видео.

Стоит отметить, что среди освобожденных украинских бойцов десять - из 58-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо - из 30-й ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск в мае этого года. Среди освобожденных воинов есть офицер и военный медик.

В свою очередь, украинский активист Владимир Золкин в Фейсбуке сообщил, что процесс обмена длился 2 дня.

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