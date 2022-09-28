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Домой вернутся 300 тысяч "Лад": военный эксперт о мобилизации в РФ

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Домой вернутся 300 тысяч "Лад": военный эксперт о мобилизации в РФ

Фото: Associated Press

Попытки завалить позиции ВСУ пушечным мясом не будут иметь успеха, считает Дмитрий Снегирев

300 тысяч россиян, мобилизованных указом Владимира Путина, имеют хорошие шансы вернуться из Украины в виде автомобилей "Лада", то есть в качестве компенсации семьям погибших военных РФ.

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев на Youtube-канале ТСН.

Как отметил эксперт, сейчас "не Вторая мировая война", поэтому победа на фронте не будет решаться за счет численного преимущества личного состава.

"Россияне могут применять тактику Жукова лет Второй мировой – забрасывать пушечным мясом наши передовые позиции. Но от Второй мировой отличие заключается в том, что средства поражения изменились. Высокотехнологичное оружие на вооружении ВСУ вдвое превышает российские и советские образцы. Предоставленные нам РСЗО. САУ PzH-2000, дальность поражения – 85 км, в то время как советские и российские аналоги – 45 км”, – пояснил Снегирев.

По его словам, мобилизованным россиянам "еще нужно доехать до линии фронта".

"Заехали они, условно, в Луганскую, Донецкую области — их надо где-то расквартировать. Не бросать же сразу всю эту массу на линию фронта. Места расквартирования становятся известны украинской разведке мгновенно. В Луганской области только за последние сутки накрыли четыре места базирования. Представьте себе — заехали, условно, 100 тысяч мобилизованных. Их разместили на расстоянии огневого поражения ВСУ. Все это — потенциальные "двухсотые" и "трехсотые". Они поехали назад, не получив боевого опыта, в виде "Лад", "Москвичей" и прочего хлама российского автопрома", – заявил эксперт.

Снегирев напомнил, что количество мобилизованных "странным образом совпало с количеством госзаказов на выпуск того чуда техники под названием "Москвич" или "Лада".

"Дают понять, что материальная компенсация в случае гибели уже ожидает", – шутит он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября заявил, что в России необходимо провести частичную мобилизацию. Всего было объявлено о планах мобилизовать 300 тысяч человек.

В Украине обратили внимание, что число мобилизованных совпадает с количеством автомобилей, которые россияне планируют выпускать на бывшем заводе Renault в Москве.

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Дата публикации
Просмотры
361
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