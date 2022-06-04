"Дон-дон, заканчивай лгать": Гайдай обратился к Кадырову и посоветовал "посчитать" бойцов в Северодонецке

"Дон-дон, заканчивай лгать": Гайдай обратился к Кадырову и посоветовал "посчитать" бойцов в Северодонецке

Российская пропаганда кричит, мол, руководство Луганской области сбежало из региона, а путинский посипака Рамзан Кадыров заявил о "контроле над Северодонецком".

Именно по этому поводу глава Луганщины Сергей Гайдай "передал привет" оккупантам, пропагандистам, а также лжецу Кадырову и его "ток-ток войскам".

Видео Гайдая о ситуации в Луганской области и кадыровцах появилось у его Telegram.

Поводом "передать привет" врагам стали высказывания приспешника российского диктатора о том, что якобы Северодонецк находится под контролем российских войск, а украинские власти сбежали из области.

Впрочем, правда для россиян оказалась не столь красивой, как ее описывал Кадыров. Гайдай на фоне стелы с надписью Лисичанск рассказал, какой "привет" кадыровцам украинские военные лично "передали" в Северодонецке.

"Дон-дон, заканчивай лгать. Ты это можешь делать только пожилому больному деду, а не нам. Лучше после боя в Северодонецке посчитай своих бойцов — у тебя там не хватает", — сказал Гадай в видеообращении 3 июня.

К слову, в эфире телемарафона "Единые новости" он рассказал о деталях своего сообщения: "Во-первых, поддержал людей – показал, что все на местах, все работают. Во-вторых, напомнил Кадырову, что не надо нам лгать, мы же не дед тот больной, который сидит в бункере".

Как сообщалось, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что оккупанты попали в ловушку в Северодонецке, а теперь ВСУ "рвут" их, как львы.

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