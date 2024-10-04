Донбасс: эксперт прогнозирует активизацию армии РФ на одном из направлений

Пока оккупанты пока не имеют возможностей для масштабных штурмов.

Армия РФ активизировала военные действия в Запорожском направлении. По всей вероятности, это связано с тем, что на этот участок были направлены дополнительные силы врага после захвата Угледара.

Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии "24 Канала"

По его словам, с отступлением ВСУ больше не удастся держать под огневым контролем российскую железнодорожную сеть, которую использовали для поставок военных грузов российским войскам не только в Донецкой области, но и на юге Запорожской области.

"Крайне сложно помешать интенсификации поставок вооружения и военной техники, боеприпасов для группировки войск, действующей на юге Запорожской и юге Херсонской областей. Поэтому вполне вероятно, что бои могут серьезно активизироваться", — подчеркнул военный эксперт.

Впрочем, пока оккупанты пока не имеют возможностей для масштабных штурмов, ведь для этого нужно огромное количество ресурсов, а признаков больших перемещений сил и средств именно на юге Украины пока не наблюдается. Селезнев подчеркнул, что осуществляется переброска десантников на территорию Курской области с юга Запорожской области.

"Вероятнее всего, определенная динамика на поле боя будет иметь место. А по масштабированию думаю, что пока у россиян нет таких возможностей", — добавил Владислав Селезнев.

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что оккупанты продвинулись около четырех населенных пунктов на Донбассе. В частности, возле города Торецка.

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