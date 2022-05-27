Донбасс может стать безлюдным из-за несдержанной вовремя российской агрессии — Зеленский

Украинский президент упрекнул мировые государства в нерешительности во введении антироссийских мер, которые могли бы сдержать РФ от полномасштабного вторжения и прекратить войну.

Из-за несдержанной вовремя агрессии России, которая уже восемь лет ведет войну против Украины, регион Донбасса, где продолжаются самые ожесточенные бои, может оказаться безлюдным.

Об этом заявил в четверг, 26 мая, во время традиционного вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, от 26 мая 2014 года и тем более с 24 февраля этого года, когда произошло полномасштабное вторжение, было множество возможностей "у тех, кто действительно имеет для этого силу", чтобы остановить российское нашествие.

"Поставить точку и сказать: теперь Россия действительно почувствует полную цену за то, что она делает против Украины, против европейского единства и против свободы как таковой", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский с грустью отметил, что нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

“Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк они хотят превратить прямо в пепелище. Как Волноваху, как Мариуполь. В городах и общинах ближе к границе России, в Донецке, в Луганске, они собирают всех, кого могут, чтобы заполнить место убитых и раненых в оккупационном контингенте. Все это, включая депортацию наших людей и массовые убийства гражданских, – очевидная политика геноцида, которую осуществляет Россия”, — констатировал украинский лидер.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал мир усилить санкционное давление на страну-агрессора Россию из-за начавшейся в Украине войны. По словам главы государства, за три месяца войны против Москвы до сих пор не применили надлежащих санкций – полного эмбарго на импорт и прекращение торговли.

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