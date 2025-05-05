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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Донбасс находится на грани водной катастрофы: есть ли реакция РФ

Россия захватила Донбасс, но не может снабдить его водой.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Водохранилище / Иллюстративное фото

Водохранилище / Иллюстративное фото

Украинский Донбасс находится на грани водной катастрофы. Она, вероятнее всего, может состояться уже этим летом.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский.

По его словам, все расположенные рядом с Донецкой агломерацией водохранилища исчерпаны. Воды нет уже сейчас, а жаркие засушливые месяцы только впереди.

"Почти полностью выкачали водохранилище на Нижнем Крынке. Когда-то я часто туда ездил, а теперь оказывается, его больше нет. На берегу там можно было арендовать домики, но теперь в этом нет смысла", - отметил журналист.

Построенный из России водовод развалился и практически не работает.

"Россия захватила Донбасс, но не может снабдить его водой", - завершил Казанский.

Напомним, в Донецкой области на Покровском направлении ВСУ недавно продвинулись по улице Ленина в западной части Новоелизаветовки и освободили село Надеевка (к западу от Новоелизветовки).

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Дата публикации
Количество просмотров
500
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