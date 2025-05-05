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Донбасс находится на грани водной катастрофы: есть ли реакция РФ
Россия захватила Донбасс, но не может снабдить его водой.
Украинский Донбасс находится на грани водной катастрофы. Она, вероятнее всего, может состояться уже этим летом.
Об этом сообщает журналист Денис Казанский.
По его словам, все расположенные рядом с Донецкой агломерацией водохранилища исчерпаны. Воды нет уже сейчас, а жаркие засушливые месяцы только впереди.
"Почти полностью выкачали водохранилище на Нижнем Крынке. Когда-то я часто туда ездил, а теперь оказывается, его больше нет. На берегу там можно было арендовать домики, но теперь в этом нет смысла", - отметил журналист.
Построенный из России водовод развалился и практически не работает.
"Россия захватила Донбасс, но не может снабдить его водой", - завершил Казанский.
Напомним, в Донецкой области на Покровском направлении ВСУ недавно продвинулись по улице Ленина в западной части Новоелизаветовки и освободили село Надеевка (к западу от Новоелизветовки).