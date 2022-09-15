Донбасс освободят от оккупантов в два этапа: прогноз военного эксперта

Вооруженные силы Украины после разгрома оккупантов в Харьковской области сконцентрируют усилия на освобождении территорий Донбасса, захваченных в 2022 году. После этого украинская армия изменит характер боевых действий и начнет второй этап освобождения региона.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Александр Коваленко на Youtube-канале ТСН.

По его мнению, на сегодняшний день Донецк не является приоритетным объектом для освобождения.

"Действительно, он будет освобожден, но если именно сейчас мы будем заниматься Донецком, это будет отвлечение большого количества ресурсов, которые нужны на других направлениях. К тому же, освобождение Донецка, это в первую очередь, если мы рассматриваем такой сценарий, использование подразделений в формате городского боя. Это достаточно длительные бои, они нуждаются в большом количестве ресурсов", — отметил Коваленко.

Эксперт считает, что на сегодняшний день более вероятным будет следующий сценарий развития событий:

"После освобождения Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины могут начать освобождение части Луганской и Донецкой областей, которая была оккупирована в 2022 году, потому что там отсутствует достаточно плотная линия обороны со стороны оккупантов. Если мы говорим о части, которая была оккупирована с 2014 года, за эти годы они смогли обустроить линию обороны, фортификационные сооружения там были созданы. К тому же они концентрируют свои подразделения на этой локации, чтобы занять оборону и держать ее максимально долго".

Как прогнозирует Коваленко, после того, как будет освобождена часть Донецкой и Луганской области, захваченная в 2022 году, начнется второй этап освобождения этого региона.

"Роль мобильных штурмовых подразделений отойдет на второй план. На первый план будет выдвигаться артиллерия, которая будет эти линии обороны постепенно шаг за шагом уничтожать... Именно поэтому будет, на первый взгляд, пауза. Но с другой стороны комбинированно будут освобождаться другие территории – Запорожская область, Херсонская и так далее", – пояснил он.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, враг с целью удержания временно захваченных территорий пытается укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, при каких условиях Вооруженные силы Украины смогут освободить от российских войск Донецк.

"Я думаю, что там, на мой взгляд, наименьшие перспективы наступления, потому что там линия обороны, которая строилась 8 лет. Мы не сдвинулись с этой линии и прорывать эту линию будет очень трудно... Вот если его окружить и осадить — да. Но для этого надо его обойти, он огромный", — объяснил Жданов.

Ранее ТСН.ua проанализировал перспективы дальнейшего контрнаступления ВСУ и ситуацию на разных участках фронта.

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