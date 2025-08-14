Прорыв обороны в Донецкой области приведет к стремительному продвижению России — The Independent / © Associated Press

Помимо экономической важности, Донбасс имеет и стратегическое значение в войне. Институт изучения войны называет его «поясом крепостей». Донецкая область формирует главную укрепленную линию обороны, простирающуюся через Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

Об этом говорится в материале The Independent.

Со ссылкой на мнение аналитики Центра европейской политики (CEPA) Элины Бекетовой, там отмечают, что Украина удерживает ключевую оборонную линию в Донецкой области, а именно укрепленный рубеж, создаваемый годами, ведь война началась 11 лет назад.

Бекетова также добавила, что Россия не смогла прорвать этот рубеж с 2014 года и понесла там значительные потери. Весь регион плотно заминирован, а украинские войска готовили его к обороне многие годы.

«Это не просто окопы, а глубокая многослойная оборона с бункерами, противотанковыми рвами, минными полями и промышленными объектами, интегрированными в местность. Здесь есть господствующие высоты, реки и городские зоны, что делает захват очень сложным», — сказала она.

По словам Бекетовой, потеря этого укрепленного рубежа будет иметь «катастрофические последствия», ведь он сдерживает продвижение России в центральные и западные регионы Украины.

«Фронт сместится примерно на 80 км к западу, а Россия получит открытую местность — равнинная степь без естественных препятствий, что даст ей прямые пути в Харьков, Полтаву и Днепр», — пояснила она.

Напомним, украинские Вооруженные силы стабилизируют ситуацию на Добропольском направлении Донбасса. Туда были направлены дополнительные силы. Вражеские подразделения активно уничтожают, заявили в Генштабе ВСУ.

Сейчас возле Доброполья ВСУ принимают контрмеры. По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка, ситуация возле этого города станет понятнее к концу недели.